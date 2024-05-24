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Как правильно подвести итоги учебного года: советы для школьников

Как правильно подвести итоги учебного года: советы для школьников

Как правильно подвести итоги учебного года: советы для школьников Татьяна СергееваПодведение итогов учебного года — важный этап, который помогает школьнику оценить свои достижения, определить области для улучшения и спланировать будущее.

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