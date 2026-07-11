Рейтинг крупнейших танковых парков мира в 2026 году / © Visual Capitalist Хотя недавние вооруженные конфликты наглядно продемонстрировали уязвимость бронетехники перед современными средствами поражения, танки по-прежнему остаются одним из ключевых элементов ведения общевойсковых сухопутных операций для многих армий мира.
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