Рейтинг крупнейших танковых парков мира в 2026 году / © Visual Capitalist Хотя недавние вооруженные конфликты наглядно продемонстрировали уязвимость бронетехники перед современными средствами поражения, танки по-прежнему остаются одним из ключевых элементов ведения общевойсковых сухопутных операций для многих армий мира.