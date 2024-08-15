Штраф за неоплату проезда по платным дорогам повысят

С 1 сентября в Москве увеличиваются штрафы за неоплату проезда по платным автодорогам. Эту информацию подтвердил Александр Семенников, руководитель комиссии Мосгордумы по законодательству и регламенту, а также редактор проекта постановления.
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