Zero Hedge
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Zero Hedge

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McConnell Watch: CNN Duped Into Running Fake X Post Mocking Its Own Analyst

McConnell Watch: CNN Duped Into Running Fake X Post Mocking Its Own Analyst Authored by Ben Sellers via Headline USA, OOPS: CNN This Morning cites parody account of fake congressman @RepJackKimble on list of quotes about Sen.

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