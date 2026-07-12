McConnell Watch: CNN Duped Into Running Fake X Post Mocking Its Own Analyst Authored by Ben Sellers via Headline USA, OOPS: CNN This Morning cites parody account of fake congressman @RepJackKimble on list of quotes about Sen.
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