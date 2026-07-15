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Почему распался тридцатилетний союз Алишера Усманова и Ирины Винер: 7 версий громкого разрыва

Почему распался тридцатилетний союз Алишера Усманова и Ирины Винер: 7 версий громкого разрыва

Летом 2022 года официально прекратил существование один из самых влиятельных союзов страны. Миллиардер Алишер Усманов и легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер развелись после тридцати лет брака.

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