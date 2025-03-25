В Китае спасли мальчика, который сутки провел в открытом море

Рыбаки обнаружили небольшую лодку с десятилетним ребёнком на борту в открытом море. Как выяснилось, юный искатель приключений отправился ловить различную морскую живность, и сильный ветер унёс его лодку на 30 километров от берега.
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