В Беларуси 12 марта начнется выдвижение кандидатов в Совет Республики

Выдвижение кандидатов в Совет Республики начнется 12 марта и продлится до 21 марта. Право выдвигать принадлежит президиумам местных советов депутатов базового уровня и соответствующим исполнительным комитетам.
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