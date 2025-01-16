Муж запрещает говорить пятилетней дочери, что он ей не родной: «Не нужен здесь никакой другой папа!»— Дочери пять лет исполнилось, и мне кажется, что из нас двоих она больше любит мужа! – рассказывает Наталья.
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