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Царьград

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Москва обустроила многофункциональные спортплощадки в любое время года

Москва обустроила многофункциональные спортплощадки в любое время года

В Москве во дворах сооружают круглогодичные спортивные площадки. На Ореховом бульваре и улицах Симоновский Вал, Ставропольская обновлены хоккейные коробки и установлены зоны для футбола и баскетбола.

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