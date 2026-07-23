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МВД РК призвало граждан соблюдать правила безопасного отдыха летом

МВД РК призвало граждан соблюдать правила безопасного отдыха летом

С наступлением летнего сезона возрастает риск несчастных случаев на водоемах. Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать меры предосторожности во время купания и отдыха у воды, передает inAktau.

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