МВД РК призвало граждан соблюдать правила безопасного отдыха летом

С наступлением летнего сезона возрастает риск несчастных случаев на водоемах. Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать меры предосторожности во время купания и отдыха у воды, передает inAktau.
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