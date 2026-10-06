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МОСИНФОРМ

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«Мосбилет» приглашает на спектакль «Некрасов» в Театр Терезы Дуровой

«Мосбилет» приглашает на спектакль «Некрасов» в Театр Терезы Дуровой

В Театре Терезы Дуровой представили спектакль «Некрасов», в котором за образом известного поэта раскрывается человек со сложным характером, слабостями и ошибками.

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