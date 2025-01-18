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Закон, порядок, государство

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В Херсонской области местная жительница стала жертвой мошенников

Накануне в полицию с заявлением обратилась 64-летняя жительница г. Каховка Херсонской области и рассказала, что на ее телефон поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудницей банка.

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