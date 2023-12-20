В Московской городской Думе разработан проект федерального закона, который запрещает иностранным агентам занимать должности депутатов законодательных органов субъектов РФ.
Иноагентам запретят становиться депутатами региональных парламентов
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
вот это достижение. им вообще нечего делать в Росси.если он иноагент что он вообще тут делает.
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15 час.
Сергей Парков
А без закона нельзя гнать иноагента из России поганой метлой? Есть Конституция, другие законодательные акты, дающие право пресекать антигосударственную деятельность как отдельных лиц, так и организаций. В Уголовном кодексе РСФСР была статья 58, по которой наказывалась любая деятельность любого человека, направленная на подрыв государства. И не нужны десятки других законов. Невольно вспоминаешь классика: "А судьи кто"?
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12 час.
v
valeriy
вообще никаких должностей, как мысль такая может приходить в голову...
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8 час.
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