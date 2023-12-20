Иноагентам запретят становиться депутатами региональных парламентов

вот это достижение. им вообще нечего делать в Росси.если он иноагент что он вообще тут делает.

Сергей Парков

А без закона нельзя гнать иноагента из России поганой метлой? Есть Конституция, другие законодательные акты, дающие право пресекать антигосударственную деятельность как отдельных лиц, так и организаций. В Уголовном кодексе РСФСР была статья 58, по которой наказывалась любая деятельность любого человека, направленная на подрыв государства. И не нужны десятки других законов. Невольно вспоминаешь классика: "А судьи кто"?