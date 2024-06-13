СМИ сообщили о недовольстве стран Запада по поводу подготовки летчиков ВСУ

Киев настаивает, чтобы Запад и Европа расширили программу и обучали большее число украинцев. Однако пилоты еще не готовы начать летать на истребителях F-16 в связи с возникающими трудностями со знанием английского языка и летной программой у пилотов, проходящих обучение.