СМИ сообщили о недовольстве стран Запада по поводу подготовки летчиков ВСУ

Киев настаивает, чтобы Запад и Европа расширили программу и обучали большее число украинцев. Однако пилоты еще не готовы начать летать на истребителях F-16 в связи с возникающими трудностями со знанием английского языка и летной программой у пилотов, проходящих обучение.
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