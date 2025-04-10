Одесса: гестаповские околотки продолжают гореть и взрываться

Павел Бадаев. Гестаповцы продолжают охоту на «агентурную группу РФ» (одесситы считают ее участников местными партизанами), взрывающую военкоматы и полицейские управления в городе и области и ликвидирующую «волонтеров» а-ля Ганул.
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