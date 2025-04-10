БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Еськов
    Полностью согласен с автором. В восьмидесятых в России во всяком случае в центральных областях был нормальный порядок...Закавказье - край...
  • владимир рябченко
    Медицина - сама по себе, а народ - сам по себе... Их интересы не совпадают... От слова сАвсем... Сколько бы нам не ма...Как нас медленно,...
  • Геннадий Ушаков
    Такая якобы платная медицина у нас в России, а фактически ее нет даже в США у многих, как и у нас не должно быть в оп...Как нас медленно,...

Одесса: гестаповские околотки продолжают гореть и взрываться

Одесса: гестаповские околотки продолжают гореть и взрываться

Павел Бадаев.   Гестаповцы продолжают охоту на «агентурную группу РФ» (одесситы считают ее участников местными партизанами), взрывающую военкоматы и полицейские управления в городе и области и ликвидирующую «волонтеров» а-ля Ганул.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх