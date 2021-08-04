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Необычный пес спас новорожденных котят и заменил им мать

Необычный пес спас новорожденных котят и заменил им мать

Необычная история произошла в Мериленде. Виктория, как и всегда, вышла на прогулку со своим псом Турбо.

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C Major
не совсем уж новорожденные,но все равно молодец женщина
Иван Иваныч Иванов
сидят на скамейке мужик, поникший и развалившийся об спинку довольный, жирный кот. спрашивает мужика, ты чего такой грустный? да, вот жена тройню родила, не знаю как их прокормить. кот его успокаивает - Не переживай, РАЗДАШЬ...

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