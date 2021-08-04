Необычный пес спас новорожденных котят и заменил им мать

ДругВ мире животныхНеобычный пес спас новорожденных котят и заменил им матьНеобычная история произошла в Мериленде. Виктория, как и всегда, вышла на прогулку со своим псом Турбо.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьCMC Majorне совсем уж новорожденные,но все равно молодец женщинаИван Иваныч Ивановсидят на скамейке мужик, поникший и развалившийся об спинку довольный, жирный кот. спрашивает мужика, ты чего такой грустный? да, вот жена тройню родила, не знаю как их прокормить. кот его успокаивает - Не переживай, РАЗДАШЬ...Комментировать
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