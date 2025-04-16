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Honda переносит производство в США из-за пошлин Трампа на импорт авто

Honda переносит производство в США из-за пошлин Трампа на импорт авто

Компания Honda Motor решает переместить производство автомобилей из Канады и Мексики в США. Это действие вызвано введением 25%-ных пошлин на импорт со стороны президента Трампа, что вынуждает японского автопроизводителя адаптировать свою стратегию.

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