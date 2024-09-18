Политика как он...
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Политика как она есть

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ТРИ ПРОБЛЕМЫ ОТ ГЕНЕРАЛОВ ДЛЯ БЕЛОУСОВА: 30 УДАРНЫХ РОТ, КОТОРЫЕ ОХОТЯТСЯ НА РУССКИХ

ТРИ ПРОБЛЕМЫ ОТ ГЕНЕРАЛОВ ДЛЯ БЕЛОУСОВА: 30 УДАРНЫХ РОТ, КОТОРЫЕ ОХОТЯТСЯ НА РУССКИХ

Главная проблема сегодня для нашей армии на фронте — вражеские дроны.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Да, &quot;шилки&quot; были предназначены для уничтожения низко летящих малоскоростных воздушных целей - четыре ствола, 3 тыс. выстрелов в минуту, обнаружение и наведение по локатору...  И этого вооружения на складах достаточно, но никто пинка не дал немедленно снять с консервации, поставить на фронт и, соответственно, нужны кадры для их применения.Но генералы думали, что воевать будут ракетами, а поспевать за совершенствованием видов вооружений - не успевают: не до этого, важнее покичиться местом отдыха в отпуске и размером усадьбы, домика за бугром... А армии срочно нужно создание нового рода войск - беспилотная авиация и когорта активистов этого дела, способная объединить разработку, производство техники и создание обучающих центров для управления этой разнообразной по характеру и содержанию техники. Иначе после долгого запрягания ехать на повозке будет некому...
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16 час.
Alex Nемо
Начать нужно с зряплат так называемых депутатов. Даже если просто снизить их зарплату на 50% это обеспечит финансирование производств тех же самых дронов в весьма значительном количестве.  Просто для расчёта - средний дрон от производителя стоит от 20 до 100 тысяч рублей.  Возьмём расчётную среднюю стоимость 50 тысяч. То есть на 50% от зряплаты 400 депутатов за месяц будет наработано по меньшей мере 3000 дронов (8 дронов на каждого депутата!). А по большому счёту на период ведения боевых действий шарашки под названием СФ, СБ и Дума вообще нужно прикрыть и по примеру ВОВ создать ставку Верховного! - Пора всем понять, и похоже что ВВП это уже понял - СВО закончилась, началась ВОЙНА! Депутатов на фронт в боевые части комиссарами, уж чего-чего а болтать то они умеют. Вот может научаться по делу рот открывать и Родину любить заодно.
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16 час.
ВТ
Врам Тавризов
Укры каждого производителя и поставщика дронов прикрепляют к конкретной войсковой части Ещё операторы со своими птицами достаточно часто меняются воинскими частями Кажется так, и вроде это тоже на эффективность работает
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14 час.

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