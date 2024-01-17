Юристы бизнес-омбудсмена Татарстана помогли предпринимателю ответить на предостережение Роспотребнадзора

К Уполномоченному при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фариду Абдулганиеву обратился предприниматель из Рыбно-Слободского муниципального района с просьбой помочь урегулировать вопрос, связанный с предостережением, которое ранее ему вынес Роспотребнадзор.
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