Юристы бизнес-омбудсмена Татарстана помогли предпринимателю ответить на предостережение Роспотребнадзора

К Уполномоченному при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фариду Абдулганиеву обратился предприниматель из Рыбно-Слободского муниципального района с просьбой помочь урегулировать вопрос, связанный с предостережением, которое ранее ему вынес Роспотребнадзор.