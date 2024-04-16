В Апелляционный военный суд поступили жалобы на приговоры Треповой и Касинцеву

В Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе поступили жалобы и представление на приговор Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), осужденной на 27 лет лишения свободы по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
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