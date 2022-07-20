Названы самые выгодные паспорта в 2022 году

Согласно новому ежеквартальному отчету, опубликованному лондонской консультационной фирмой Henley & Partners, три азиатских паспорта предлагают своим владельцам большую свободу передвижения по всему миру, чем паспорта любых других стран, пишет СNN.
Согласно новому ежеквартальному отчету, опубликованному лондонской консультационной фирмой Henley & Partners, три азиатских паспорта предлагают своим владельцам большую свободу передвижения по всему миру, чем паспорта любых других стран, пишет СNN.
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