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Названы самые выгодные паспорта в 2022 году

Названы самые выгодные паспорта в 2022 году

Согласно новому ежеквартальному отчету, опубликованному лондонской консультационной фирмой Henley & Partners, три азиатских паспорта предлагают своим владельцам большую свободу передвижения по всему миру, чем паспорта любых других стран, пишет СNN.

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