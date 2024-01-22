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«Каждый сможет создавать музыку»: участники группы Joy боятся конкуренции с ИИ

«Каждый сможет создавать музыку»: участники группы Joy боятся конкуренции с ИИ

Участники австрийского поп-дуэта Joy в интервью автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!» Лане Шевченко признались, что их беспокоит стремительное развитие искусственного интеллекта, так как его применение в создании музыки может оставить их без работы.

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