«Каждый сможет создавать музыку»: участники группы Joy боятся конкуренции с ИИ

Участники австрийского поп-дуэта Joy в интервью автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!» Лане Шевченко признались, что их беспокоит стремительное развитие искусственного интеллекта, так как его применение в создании музыки может оставить их без работы.