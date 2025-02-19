Сюрприз от государства: как изменится выход на пенсию с 2026 года?

Аналогичная система уже применяется при назначении пенсий по инвалидности и потере кормильца. В 2024 году право на пенсию по старости получают мужчины, достигшие 64 лет, и женщины с 59 лет, при условии наличия как минимум 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.