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Сюрприз от государства: как изменится выход на пенсию с 2026 года?

Аналогичная система уже применяется при назначении пенсий по инвалидности и потере кормильца.   В 2024 году право на пенсию по старости получают мужчины, достигшие 64 лет, и женщины с 59 лет, при условии наличия как минимум 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

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