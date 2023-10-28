Обострение ситуации в Газе. Вторжение или очередная атака?

Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. Вот что известно к этому времени: По словам движения ХАМАС, израильская армия проводит полномасштабное вторжение на территории с использованием сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил АОИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии