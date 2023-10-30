В Москве из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение, об этом сообщили в МЧС. Российская газета пишет, что до середины дня в столице сохранятся интенсивные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.
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