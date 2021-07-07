Абзалов объяснил, о чем Москва может договориться с талибами по Кабулу

Политолог Дмитрий Абзалов в эфире Украина.ру оценил последствия вывода войск США из Афганистана: - 00:25 Какие страны пострадают от вывода американских войск из США? - 02:45 Последствия для России; - 06:55 Последствия для Узбекистана и Туркменистана; - 12:40 Кому опасаться наплыва беженцев из-за ситуации в Афганистане? - 14:10 Может ли Россия попытаться договориться с талибами*? Наступление талибов развивается на фоне продолжающегося вывода контингента армии США и НАТО из Афганистана.