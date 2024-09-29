Здравницы Крыма презентуют "вредникам" из других регионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. 30 сентября в Крыму стартует информационный тур для руководителей крупных промышленных предприятий, которые заинтересованы в реабилитации сотрудников.
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