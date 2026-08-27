Гватемала: полицейский был убит и еще двое получили ранения в районе Мачо-Крик в Пуэрто-Барриосе, департамент Исабаль, по состоянию на полдень в результате предполагаемого вооруженного нападения во время операции по выселению сотен жителей; Сообщается, что члены общины Кекчи и метисы остались в этом районе, протестуя против выселения.