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Контрафронт

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Гватемала: полицейский был убит и еще двое получили ранения в районе Мачо-Крик в Пуэрто-Барриосе,...

Гватемала: полицейский был убит и еще двое получили ранения в районе Мачо-Крик в Пуэрто-Барриосе, департамент Исабаль, по состоянию на полдень в результате предполагаемого вооруженного нападения во время операции по выселению сотен жителей; Сообщается, что члены общины Кекчи и метисы остались в этом районе, протестуя против выселения.

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