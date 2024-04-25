«Отважные» рассказали, как освобождали Ласточкино, наступая от Авдеевки (ВИДЕО)

Военнослужащие группировки войск «Центр» ВС РФ рассказали, как освобождали посёлок Ласточкино на авдеевском направлении: ВСУ понесли большие потери и оставили вооружение, в том числе иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ.
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