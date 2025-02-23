Алексей Сафронов Врятли стоит приписывать особенно великие возможности только Китаю, но тем более пиндосам, которые многократно уже обосрались в своих наглых намерениях.

лл лина любимцева США нужно ОСТАНОВИТЬ РОССИЮ с тем, чтобы потом хорошенько подготовить Украину и начать все СНАЧАЛА ВОЙНУ ПРОТИВ . ТОЛЬКО УЖЕ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ!! НЕ ВЕРЮ США!!