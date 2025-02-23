В аккаунте Белого дома в соцсети Х появилось сгенерированное ИИ изображение — Трамп в короне на фоне Нью-Йорка.
Разделяй и царствуй. Что стоит за внезапным дружелюбием США
Комментарии
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Алексей Сафронов
Врятли стоит приписывать особенно великие возможности только Китаю, но тем более пиндосам, которые многократно уже обосрались в своих наглых намерениях.
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4 час.
лл
лина любимцева
США нужно ОСТАНОВИТЬ РОССИЮ с тем, чтобы потом хорошенько подготовить Украину и начать все СНАЧАЛА ВОЙНУ ПРОТИВ . ТОЛЬКО УЖЕ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ!! НЕ ВЕРЮ США!!
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3 час.
саша дмитренко
деточки! )))) в политике нет понятий верю-не верю, как нет и никаких дружественных стран,,все думают исключительно о своей стране , а украина,,,,старикашка был помешан на политике а трамп на выгоде,,и на желании прославиться)))),возможно еще прижать оружейное лобби, которое поддерживало старичка и сейчас играет против трампа
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51 мин.
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