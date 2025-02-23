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Разделяй и царствуй. Что стоит за внезапным дружелюбием США

Разделяй и царствуй. Что стоит за внезапным дружелюбием США

В аккаунте Белого дома в соцсети Х появилось сгенерированное ИИ изображение — Трамп в короне на фоне Нью-Йорка.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Врятли стоит приписывать особенно великие возможности только Китаю, но тем более пиндосам, которые многократно уже обосрались в своих наглых намерениях.
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4 час.
лл
лина любимцева
США нужно ОСТАНОВИТЬ РОССИЮ с тем, чтобы потом хорошенько подготовить Украину и начать все СНАЧАЛА ВОЙНУ ПРОТИВ . ТОЛЬКО УЖЕ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ!!    НЕ ВЕРЮ США!!
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3 час.
саша дмитренко
деточки! ))))   в  политике нет  понятий  верю-не  верю,  как  нет  и  никаких  дружественных  стран,,все  думают  исключительно  о  своей  стране , а  украина,,,,старикашка  был  помешан  на  политике а  трамп  на  выгоде,,и на  желании  прославиться)))),возможно  еще  прижать  оружейное  лобби, которое  поддерживало  старичка и  сейчас  играет  против  трампа
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51 мин.
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