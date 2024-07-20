Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Убийцу Фарион так и не нашли, но могут быть сюрпризы

Убийцу Фарион так и не нашли, но могут быть сюрпризы

Наутро после резонансного убийства во Львове одиозной экс-нардепки Ирины Фарион так и не появилось никакой ясности в том, ни кто ее убил, ни каковы были мотивы убийцы.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Там много, кому следует приготовиться. Пусть теперь друг на друга просматривают, как на потенциального убийцу или на потенциального убитого. Чтоб вся эта шайка фашистов обкокаинилась до издоха!
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7 час.
лл
лина любимцева
Вот такие злобные твари, как эта Фарион, И УНИЧТОЖИЛИ УКРАИНУ!!... Гореть в АДУ ЭТОЙ ТВАРИ!! ТЬфу, мерзость какая!!
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5 час.
iv_danko
Заразили Украину своей злобой и пожали урожай.
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5 час.

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