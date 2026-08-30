Завтра похолодание до +15 ночью

Завтра температура ночью опустится до +15, а днём будет до +26 градусов. Изменится направление и сила ветра.
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