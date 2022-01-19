Информация о социальном контракте

Социальный контракт - соглашение, которое заключено между гражданином и Департаментом труда и социальной защиты населения по месту жительства и в соответствии с которым Департамент обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин - исполнить положения социального контракта в полном объеме, включая программу социальной адаптацииСоциальный контракт заключается между заявителем и Департаментом в целях стимулирования активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации заявителем.