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Информация о социальном контракте

Информация о социальном контракте

Социальный контракт - соглашение, которое заключено между гражданином и Департаментом труда и социальной защиты населения по месту жительства и в соответствии с которым Департамент обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин - исполнить положения социального контракта в полном объеме, включая программу социальной адаптацииСоциальный контракт заключается между заявителем и Департаментом в целях стимулирования активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации заявителем.

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