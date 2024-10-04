Моя семья. Счас...
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Жену никогда не любил, просто время пришло жениться

Жену никогда не любил, просто время пришло жениться

Морена, не помню, обсуждалась ли такая тема — приспособленчество некоторых мужчин в браке.

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Комментарии
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Alla
В принципе , всё так и есть ...
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11 час.
Владимир Алтайцев
Как-то всё  на мужчин нападаете. А  если  женщина вышла замуж, не любя  мужа, это как? А  я  с такой  особью  вынужден  был прожить 40  лет, боясь оставить сына безотцовщиной. Так  самое подлое, что ребёнка родила  она не от меня. На это чт о скажете?
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11 час.

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