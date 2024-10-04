Морена, не помню, обсуждалась ли такая тема — приспособленчество некоторых мужчин в браке.
Жену никогда не любил, просто время пришло жениться
Комментарии
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Alla
В принципе , всё так и есть ...
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11 час.
Владимир Алтайцев
Как-то всё на мужчин нападаете. А если женщина вышла замуж, не любя мужа, это как? А я с такой особью вынужден был прожить 40 лет, боясь оставить сына безотцовщиной. Так самое подлое, что ребёнка родила она не от меня. На это чт о скажете?
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11 час.
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