Жену никогда не любил, просто время пришло жениться

Владимир Алтайцев

Как-то всё на мужчин нападаете. А если женщина вышла замуж, не любя мужа, это как? А я с такой особью вынужден был прожить 40 лет, боясь оставить сына безотцовщиной. Так самое подлое, что ребёнка родила она не от меня. На это чт о скажете?