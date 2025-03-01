Как в фантастических фильмах: новые идеи ученых для полетов в космос

Использованы материалы: Global Look Press/KPA. кадр программы "Наука и техника", РЕН ТВ" Возвращение американских астронавтов, застрявших на Международной космической станции, произойдет не раньше марта или апреля 2025 года, сообщили в NASA.
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