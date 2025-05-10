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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сен-Пьер готов вручить пояс чемпиону полусреднего веса: «Я буду в углу во время поединка. Почему нет? Это было бы честью»

«Конечно, если UFC хотят, чтобы я надел пояс на чемпиона, то я сделаю это. Я буду в углу во время поединка.

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