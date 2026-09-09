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Аргументы недели

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Лавров: под европейскими ценностями Запад понимает откровенные проявления нацизма

Лавров: под европейскими ценностями Запад понимает откровенные проявления нацизма

Лавров — о том, что западные лидеры под европейскими ценностями понимают откровенные проявления настоящего нацизма: Европа многими рассматривается как исчадие ада в мировой истории.

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