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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов в 3-м матче с «Рейнджерс»: 4 броска, 1 хит и 20% на точке за 12:04

«Каролина» уступила клубу из Нью-Йорка (2:3 ОТ, 0-3 в серии второго раунда Кубка Стэнли).  Россиянин вернулся в состав «Харрикейнс» после пропуска второго матча серии по решению тренера.

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