Городок Сан-Пабло в Гватемале

Предыдущая история - Сантьяго де-Атитлан На праздник Мошимона, который был ыождём, а теперь почитается майя, как святой, приехала в один из молельных домов городка Сан Пабло, где наша лодка причалила к пристани, а владельцы тук-туков ждали на берегу.
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