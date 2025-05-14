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Газета «Культура»

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«Все, что было не со мной, помню»: выставка «Без права на забвение» в Историческом музее

«Все, что было не со мной, помню»: выставка «Без права на забвение» в Историческом музее

Росархив совместно с Министерством культуры РФ, Минобороны, ФСБ, МИД России, Российским историческим обществом представил выставку архивных документов и артефактов, повествующих о важнейших событиях Великой Отечественной войны.

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