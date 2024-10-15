На соцподдержку граждан из бюджета направят 3,5 триллиона рублей

Финансирование программы социальной поддержки граждан вырастет в 2025 году на 166 миллиардов рублей и составит 3,5 триллиона рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 15 октября.
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