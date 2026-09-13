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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шелтон – Звереву после поражения в финале US Open: «Возможно, в этом году ты лучший теннисист»

Бен Шелтон произнес речь на церемонии награждения US Open . Он уступил в финале Александру Звереву со счетом 3:6, 6:7(2), 7:5, 2:6.

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