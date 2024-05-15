Власти Екатеринбурга перенесли майский забег на окраину города

В ближайшее воскресенье, 19 мая, в Екатеринбурге пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В этом году участники побегут по новому маршруту в Новокольцовском микрорайоне, сообщили в пресс-службе мэрии.