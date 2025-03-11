Не волнуйтесь. Никакой гетерской деятельностью я не занималась и не занимаюсь. Но оказалось, это сейчас и не требуется.
Вот и меня записали в содержанки…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Петрова
вот все это кому интересно обсуждать? к чему приучаете молодежь? просить на реснички? а других в БАМ или еще куда-нибудь волонтерами?
Ответить
12 час.
Иван Ураганов
Сейчас молодые девушки ищут богатенького папика и идут к нему в содержанки,как сейчас говорят,я бы назвал это по другому.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии