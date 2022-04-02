Зеленский назвал Байдена «лидером великой державы» и выразил надежду, что он не боится Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами выразил надежду на то, что глава США Джо Байден, которого он назвал "лидером великой державы", не боится российского лидера Владимира Путина.
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