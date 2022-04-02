Аргументы недели

97 855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Рукосуев
    Да пора бы уже забыть про эту домохозяйку. Таких, как она, миллионы.Латвийский полито...
  • Елена Грицака
    Так вы этими доводами оправдываете то , что творится сейчас? На Укро ТВ , как вы пишете, у нас свое, а у вас свое хор...Военные преступни...
  • Геннадий Кресов
    Погибли и что? Найти и уничтожить всех кто к этому причастен!!!Минобороны РФ: в ...

Зеленский назвал Байдена «лидером великой державы» и выразил надежду, что он не боится Путина

Зеленский назвал Байдена «лидером великой державы» и выразил надежду, что он не боится Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами выразил надежду на то, что глава США Джо Байден, которого он назвал "лидером великой державы", не боится российского лидера Владимира Путина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх