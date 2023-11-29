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Терзич о «Боруссии» и ЛЧ: «Очень довольны, что досрочно вышли в плей-офф из группы смерти»

Терзич о «Боруссии» и ЛЧ: «Очень довольны, что досрочно вышли в плей-офф из группы смерти»

Главный тренер немецкого клуба высказался после выездного матча с «Миланом» (3:1). «Мы очень довольны, что удалось досрочно выйти в плей-офф из группы смерти.

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