Что нужно сделать, чтобы народ пошел на вакцинацию

Медвежий уголЧто нужно сделать, чтобы народ пошел на вакцинацию автор - Кактус кактус Многострадальная великая Россия! Что же так не везет нам с властями.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга КожемякинаКакая-то провокационная писанина! Читаешь, вроде бы со многим соглашаешься, а в результате возникает гадливенькое такое чувство к аффторишке. Каким-то одним словом, одной фразой они снимают с себя маску... патриотов, борцов за правду, за справедливость. Видимо, совсем не эти цели ставят перед ними заказчики!Сергей МикульскийВы доверяете Чубайсу, Жириновского и Голиковой? Ведь именно они связаны с выпуском отечественных вакцин. Самое главное, что сами не прививались.Ольга КожемякинаЯ доверяю ученым, врачам, фактам. И кто Вам доложил, что они не привитые? Что Вы всякую хрень несете? Наша вакцина лучшая в мире и это уже признают на Западе, а вы тупоумно распространяете грязные домыслы. Именно такие, как Вы, виноваты в той ситуации, которая сейчас творится в России.Юлия Масловаможет,вы виноваты? Путин .говорят,тоже привился)) Вот только из бункера не вылезает.. И Володин ,спикер ГД,орет на депутатов,что они не хотят вакцинироваться.. А вы,как стадо ,торопитесь себе клеймо на лоб поставить. При этом вы просто обязаны после укола на карантине пару недель просидеть.. Да и болеют одинаково-и привитые,и нет..И умирают тожеАЛИСАblogerЛишь бы ляпнуть? Жириновский уже 4 раза прививался.Ольга КожемякинаИ кто тебе это доложил? Его охрана? Какие же вы, антипрививочники, все тупые! Ты о себе думай, а не о Путине. Чтобы анализировать его действия, твой умишка еще не созрел!Александр ПавловТак люди и думают о себе.Сергей ФедотовУважаемая Ольга, вот к примеру вы, купили некачественную или невкусную колбасу. Но при этом вы не являетесь ни директором мясокомбината ни даже главным его технологом. Помешает ли сей факт вам оценить работу этого самого мясокомбината? Выскажетесь ли вы о своей неудачной покупке? Понимаете суть? Оценить качество нашей жизни может любой человек. И высказать всё, что думает о нашей сегодняшней власти и лично о товарище Обнулённом.Ольга КожемякинаКаким местом?Ольга КожемякинаВы правы, оценить может любой, высказать свое мнение и предположение. Я с этим и не спорю. Но здесь не мнение высказывают, а ведут целенаправленную заказную и грязную возню. Они играют в русскую рулетку - авось пронесет, но далеко не всегда проносит и не привитые, в отличие от вакцинированных, гораздо чаще отправляются на тот свет, обвиняя всех подряд, но только не себя. А врачи не боги, вытащить самоубийцу с того света не всегда возможно.Александр ПавловКто каким обучен, вам то что за печаль?Вячеслав НецветаевЖопой-с!Николай ЗайчиковНу а вы что так беспокоитесь . вы же сделали прививку и теперь ваша жизнь вне опасности . Боитесь сделайте прививку повторно или в 3-6 раз как ЖириновскийАлександр ДементьевЭто рыжая сволочь - учёный? От его "учёности" миллионы людей в СССР "не вписались в рынок" и умерли. А Вы нам предлагаете последовать за ними? Нее.. Где рыжая скотина шлялась, там простому человеку делать нечего.КатеринаКакие же вы, прИвИтизаторы, все агрессивные...)))Вячеслав НецветаевЧубайс и вакцина... Этим всё сказано! А я то думаю- почему прививаться не хочу?Ritchie BlackmoreНе только по этому. Вакцина ещё не прошла все испытания. Об этом не стесняясь говорит Мурашко. Да в этой теме много "мути" Основное - агрессивная политика "добровольной" вакцинации. Нарушение всего, чего только можно.ЯЯнаЧубайс вакцины не разрабатывает. А если жить не хочется, виноватых не ищите.ЯЯнаИмпортные тоже испытывались так же.Вячеслав НецветаевЧубайс финансирует! А он финансирует всё античеловеческое!ЯЯнаВы как ребёнок... О жизни сейчас надо думать.Вячеслав НецветаевПоэтому и не прививаюсь что о жизни думаю!Ritchie BlackmoreРучник снимите.Ritchie Blackmore"Поэтому и не прививаюсь что о жизни думаю!" Отличный ответ подопытным кроликам!!!ЯЯнаЕсли вы за естественный отбор ,тоже не плохо..СергейНужно восстановить принципы построения Советской медицины, восстановить разваленные больницы и фельдшерские пункты, школу обучения врачей.. и, конечно достойную оплату их труда..Главного оптимизатора с другом Чубайсом посадить в тюрьму...Александр ДементьевЩщасс.. Вы Путину эту мысль направьте, а он именно Чубайса с Голиковой и направит...принципы восстанавливать.Томара Тычковаочередной продажный иностранный агент выступает против проверенной российской вакцины и агитирует за иностранные,имеющие массу побочных эффектов. Но ему плевать, лишь бы унизить Россию. В одном я с ним согласна, что надо закрывать границы не только страны, но между регионами, брать пример с Китая, то есть вводить и обязательную вакцинацию. Наш народ другого не понимает, сдово" добровольно" для нас означает, " что хочу, то и ворочу".Ritchie Blackmore"Проверенной" Почитайте, если до сих пор не в теме. Итоговые результаты о клинических исследованиях вакцины от «Спутник V» будут подготовлены только к октябрю. По остальным двум российским препаратам информация будет к концу этого – началу следующего года. Об этом рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко. То есть, власти особо не скрывают, что миллиону уже вакцинированных граждан стали фактически испытуемыми, на миллионах россиян проводились опыты..." Опыты продолжают проводиться, к сожалению.Сергей МикульскийНу так и колитесь до поросячьего визга всеми вакцинами. Насильственная вакцинация нарушает наши конституционные права.Ritchie BlackmoreИ никакой гарантии государства. Ведь подопытные подписывают согласие на "добровольную" вакцинацию. Большая часть уже привитых вынуждена на это согласиться под давлением. Изучите тему, чтобы не попадать впросак! Или уже привыкли?Сергей МикульскийНаша страна уже напоминает один большой Освенцим. Колят всех насильно лишая обычных человеческих благ.evgeny danilovА вы свою ответственность за распространение короновирууса , как непривитый, не признаете? Почему сознательные должны страдать из за таких как вы? Страна на борьбу с короновирусом ежедневно тратит более 2.5 млрд а вам все по барабану. От кори всех прививали и не спрашивали а сейчас развелось умников которые по сути тупые, но очень желающие благ. Я бы сделал проще. Заболел не привитый твое дело. Или сам на кладбище, или лечение за плату. А заразил кого то тюрьма. Вмиг все бы закончилось.Алла Щенева (Белоусова)Так вы, привитые, гораздо больше распространяете заразу, после прививки ещё три недели распространяете, ходите в магазины, на работу. А чем заразен не привитый, если он не болен? Вы же его и заразите!ВБВадим БеловХочу добавить, что рассекречено досье 40-гигабайтного архива ФСИН и ФСБ с пытками и бесчеловечными издевательствами над заключенными в колониях России. Возбуждено 7 уголовных дел.Юлия Масловакем проверено? Эксперимент еще не закончился.Вот только предварительные результаты вызывают негативную реакцию. Чем больше испытуемых-вакцинированных,тем больше заболевших и умерших.Юлия МасловаУ вас доказательства,что именно непривитые распространяют заразу? Факты в студию!Юлия МасловаУ вас доказательства,что именно непривитые распространяют заразу? Факты в студию!АЛИСАblogerМы знаем, есть ещё семейки, Где наше хают и бранят, Где с умилением глядят На заграничные наклейки… А сало… русское едят!Лариса Сергеевнаэто точно)) Наши властные "патриоты" лучше. Наше нахваливают, а пользуются заграничным))Александр ДементьевЯ заболел непривитый ( после взятия анализа на ковид в больнице). Но сам вылечился . Без врачей ( а с их помощью точно бы помер). А ты почему до сих пор на свободе?Ольга КожемякинаДура ты! Если была бы вакцинированной, то никакая зараза ни от привитых, ни от антиуродов тебе не грозит. Вот когда эту истину усвоишь, тогда будешь в безопасности. Поняла, убогая?Ольга КожемякинаЗаболевших и умерших становится больше из-за того, что ковид стремительно "захватывает" территории, осваивает утробу антиуродов. Вакцинированные живы и здоровы, ну, иногда. конечно, чихают и сопливят.Сергей КНу пусть платят по 500 долларов каждому привившемуся,всего то 50 млрд долларов,МЗмирас ЗакироувА член тебе отсосать не нужно,мудак!Сергей ТычкинНарод !!! Наши медики, ученые делают своё дело - стараются вас спасать! А вы что сделали для борьбы с эпидемией? Вы надеетесь "что Запад вам поможет" ? Да по всем странам сейчас идёт антипрививочная компания оплаченная англо- саксонской мразью.! Им лишние люди на Планете не нужны! Россия у них в первой очереди на уничтожение! Не слушайте Вы треплющихся здесь "мудаков"скрывающих своё имя под сомнительными кличками на латинском языке ! Мне 70 лет - привился "Спутником лайт" после перенесённой ранее болезни Ковидом. Да многие мои знакомые привились! Даже "колеблющиеся" пошли вакцинироваться - а что еще может увеличить шанс не сдохнуть от заразы ? Берите пример с китайского пролетариата возглавляемого коммунистической партией Китая!Юлия Масловау меня сосед привился... через три месяца на кладбище отвезли.. И это не единичный случайСергей ТычкинУ меня тоже сосед по даче, старый алкаш, привился - но регулярно бегал к другому соседу, который торговал паленым спиртом! Тоже "крякнул" через месяц - вакцина не спасла печень!Александр ДементьевА ты всем отсасываешь? Ладно, займу очередь....Ааа.. Понял. Это у тебя, мудака, такое хобби после прививки образовалось.Сергей ТычкинХуйло ! Рожденное от куска мяса с вагиной! Не даром фамилия схожа со словом Деменция!ККоршуновНужно сделать вакцину ежедневной, по несколько раз в сутки(в зависимости от желания вакцинируемого), такой чтобы от нее был кайф примерно как от С2Н5ОН, от кокаина и т.п.НАНаталья АндросоваВот и у меня не вызывает доверия Чубайс непотопляемый,который везде и всегда при делах. А Гинзбург вместо того,чтобы вещать,что изобрёл тест против фальшаакцинирования,добился бы мирового признания своей вакцины. То-то и оно,что у нас везде стоят деньги за всемОльга КожемякинаОй, еще одна дебилка нарисовалась!КатеринаНу причём здесь опять Чубайс-то...МЗмирас ЗакироувВсе комменты: ложь,пиздеж и провокация! Просто нужно заставить платить за лечение всех НЕ ПРИВИТЫХ ,и все!Сергей МикульскийДурачок! Мы и так за лечение платим и уже давно!Юлия Масловаверните отчисления в ФОМС! Какие проблемы?АЛИСАbloger+++++++++++++++Александр ПавловИ тебя в долю взять...Лариса Сергеевнаа привитых лечит за счет Гамалеи))SISergey IvanovКак только я узнал, что Чубайс занялся вакциной- я для себя твердо решил: колоться не буду! Даже если каждый день штрафы. Даже, если дома запрут и дверь забетонируют. Случись этот коронавирус в советское время- пошел бы без колебаний. А сейчас я прекрасно понимаю, что на мне попросту большие ребята большие деньги зарабатывают. Вот и по срокам последней «волны» вопросы есть: Как- то слишком уж совпал пик с ноябрьскими праздниками! Уж не специально ли кто- то волну нагнал, чтобы коммунистам обедню испортить? И ведь уже объявили, что продлевать карантин не будут. После 7-го уже не надо. Следующая волна поднимется накануне майских праздников. Удобно! Только вякнуть что- то собрался- а власть тут как тут! -Чем- то недоволен? А вот мы на тебя сейчас намордник наденем!Николай НегановДействительно бред какой-то. В продовольственных супермаркетах народ толпится возле открытых прилавках овощей и фруктов, возле стеллажей. И при этом на многих нет масок или одеты неправильно. А в хозмагазин зайти, чтобы купить конкретную вещь, нельзя. Я встретил женщину, которая бегала искала какую-то деталь, т.к. потек кран и она боялась что затопит соседей. Говорит, что закрыли все хозяйственные магазины и рынки. Значит вирус только там где промышленные товары. Где логика?Сергей ФедотовЧубайс, возможно и выгодоприобретатель, но как всегда теневой. А открытый это мадам Голикова-Арбидол и её семейство. А народ, народ не дурак. Он видит, что толку с этой вакцины, которую быстренько сварили голиковы, никакой. Причем отдали варить вакцину какому-то глистологу, в чьём заведении отродясь ни одной вакцины не разработали. Зато институт вирусологии закрыли. 16 вирусных лабораторий, имеющих ГРОМАДНЫЙ опыт, закрыли. Вакцинировано, по официальным данным порядка 50 миллионов. И чё? А заболеваемость-то всё равно растёт. Пусть не достигли коллективного иммунитета, но ведь 50 миллионов привитых уже есть, и они по всем законам биологии, медицины и чего там ещё должны снизить заболеваемость. А она растёт, будто и не было никакой вакцинации. Так что за дурь сварили Голиковы-Христенко и что нам вкололи? Я шёл вакцинироваться с привычной русской мыслью - авось пронесёт. Пока проносит. А вот моего напарника пронесло почти по-настоящему. Он до последнего не шёл колоться и не скрывал, что боится. Но ему сказали - "Не хочешь, не вакцинируйся. Дело добровольное. Не уволим. Но будешь сидеть дома, без зарплаты. На работу не пустим." И напарник пошёл и укололся. Добровольно ;-)Людмила людмилаЯ специально посмотрела какое образование у главного по уколам-почвовед.Мой отец был механизатором.Работал на тракторе,комбайны,грузовых автомобилях.Вобщем,умел водить любую технику.Если бы он сел за штурвал самолёта,кто-то бы согласился с ним лететь?Или всё таки надо было бы получить специальное образование?Возможно,я ошибаюсь,это только моё мнение,но каждый должен быть уверен в том,что тебе не нанесут вред.А пока что всю ответственность ты должен взять на себя!Почему?Разработчики не хотят брать на себя никаких рисков.Кстати,что с добровольцами,на которых испытывали?Где они?Сергей ФедотовВы совершенно правы. Более того, складывается впечатление, что вопиющий непрофессионализм, это целенаправленная государственная политика. Посудите, бывший мебельщик руководит Авиапромом. Бывший журналист Роскосмосом. Ещё один филолог-философ - Роснефтью. Представитель президента по цифровым технологиям закончил какую-то Воронежскую бурсу по специальности - Молодёжные движения. И это только навскидку, самые известные факты. А если подумать, порассуждать, почему наше правительство ничего не может сделать ни с экономикой ни с промышленностью, возникает тот же вопрос - А они вообще хоть на что-то способны, есть там профессионалы?Ольга КожемякинаКакая же ты мраз, продажный пиндосовский холуй, готовый за ломаные центики мать родную продать. Сколько же говна в вашем подлом нутре!Сергей ФедотовВ Древнем Риме, оратора, которые переходил на личность оппонента изгоняли с трибуны. Как проигравшего дискуссию. Аргументов-то нет. Вы проиграли, Оля. И ваша истерика только подтверждает эта. Будьте умнее и не лезьте в темы, в которых вы ни пса ни смыслите и где вам нечего сказать, не уподобляйтесь базарным хабалкам, главная цель которых не истина а обо$рать товарку, да посмачнее. Ну или идите на этот базар, там для ваших методов ведения дискуссий самое место.Ольга КожемякинаЯ не в Древнем Риме и не на трибуне! А аргументы сами научитесь приводить. У вас, антипрививочников, одни эмоции и высеры. Фактами и аргументами вы не владеете, вот и исходите на говно! Ну, извините за грубость. Не провоцируйте на нее, а лучше мозги включайте ради себя же любимых!Лариса СергеевнаФу... Вакцинированых видно по комментам)))Сергей ФедотовМилая Оленька, если б вы усмирили свои эмоции, внимательно читали и больше думали вы б прочли, что я привился. Но вопросы-то остались. НАХРЕНА я прививался, если от вакцины толку нет? Ну? Со второго раза адестенд или что-то вам в голову донести дело безнадёжное, ибо вам туда кто-то весьма смачно насрал? Если не знаете ответ на вопрос, не лезьте, этот вопрос не вам.КатеринаМало нам постоянных словесных баталий между "красными" и "белыми"... Теперь настали времена перепалок между антиваксерами и ваксерами... И Вы правы, ПРИВИТИЗАТОРЫ уж очень обозлены... прям, ядом дышат.Александр ДементьевЭто у них дополнительный иммунитет после прививки.Лариса Сергеевнаага. На всю головуСергей НовосельцевСтраховка и зарубежные вакцины нужны, но без ограничительных мер не обойтись. А вот платить тем, кто вакцинировался и устраивать среди них лотерею, только уменьшает доверие к вакцинации.Boris Janovsky"А вот платить тем, кто вакцинировался и устраивать среди них лотерею, только уменьшает доверие к вакцинации." Это сейчас общепринятый метод. Среди тех, кого заставили голосовать онлайн на последних выборах тоже прошла лотерея. Квартира, машины и просто деньгами. А уж как это доверие к наперсточникам от политики повышает, не пересказать.Николай ЗайчиковМожет лучше для начала закрыть границу и не пускать в разные Турции и Англии наших идиотов , чтобы не привозили к нам эту заразуАлександр БабковПросто нужен закон по которому с скажем с августа 2021г лечен ие НЕ ПРИВИТЫХ будет осуществляться ПЛАТНО а тех кто привозит вирус из за границы с последующим штрафом!Татьяна БраунАбсолютно согласна.Boris JanovskyА как лечить привитых, с тяжелыми формами протекания? С кого штраф брать? Насчет привозит, я конечно согласен. Если при досмотре найдут пробирку с культурой нового вируса, тот уже сразу стрелять можно, главное не перепутать культуру вируса с присыпкой Банеоцин. Но как доказать что заболевший привез вирус откуда-то, а не заразился в родном отечественном транспорте, по причине верноподданического исполнения распоряжения градоначальника о использовании для защиты от вируса не сертифицированную в качестве СЗОД тряпочно-бумажную маску? Только по факту поездки? Так всех мужчин тогда следует сразу сажать за изнасилование по факту наличия йуха.Татьяна БраунА аФтор не хочет СВОЕ "симпатичное" личико показать?Татьяна БраунАвтор считает, что благословенная импортная вакцина будет панацеей и не даст побочных эффектов?БОБорис ОсиповВыстроить всех в колонны и на прививку как в Китае...Агрофена Иванова!!!! иначе мин лет пять ещё будет продолжаться- некоторые переболею - некоторые умрут- и не фак всё равно- что прекратится.. только если лекарство изобретут...БОБорис ОсиповНет лекарств против вирусных инфекций, кроме прививки...Агрофена ИвановаПока нет. В остальном согласна...Александр ДементьевА чего его изобретать? Меня жена вылечила антибиотиками.БОБорис ОсиповАнтибиотики вообще при вирусных заболеваниях пить нельзя, т.к. из-за этого происходит мутация. Вот и получаем новые виды этой гадости, которую уже вообще нельзя ничем вылечить...КатеринаУважаемый Александр, как человек, семья которого вся переболела этой заразой, скажу, что все перенесли по разному. Всё зависит от иммунитета...Борис НиколаевичПолностью согласен с автором, только хочу добавить к выше перечисленным абсолютно необходимым пунктам провести испытания этой недовакцины по всем параметрам в полном объёме с выявлением всех возможных побочных явлений и противопоказаний, а не то что было сделано в усечённом ускоренном виде! Вы сачала проведите вакцину через все этапы проверок, которые были приняты в СССР, а потом вакцинируте. А быть бесплатным подопытным кроликом кто хочет?! Да и за плату то тоже не каждый решится рисковать своим здоровьем!LSLiudmila SolodkoА какая из вакцин прошла полное испытание. А НИ ОДНА. И еще пусть прививают Астразенекой, от нее уже давно все отказываются за бугром, пусть сюда везут. А с другой стороны, а что нашу туда не пускаю ?Валера ЮшковРыжего на дыбу!Комментировать
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