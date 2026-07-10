Павловская реформа 1991-го: как за три дня у страны конфисковали наличность

Вечером 22 января 1991 года программа «Время» сообщила советским гражданам новость, от которой у миллионов людей похолодело внутри: с полуночи 50- и 100-рублёвые купюры образца 1961 года прекращают приём к платежу.
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