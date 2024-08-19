Тренировки на сапах, тетербол и фрисби ждут гостей зоны отдыха «Левобережье»

В зоне отдыха «Левобережье» в рамках проекта Департамента спорта города Москвы «Лето. Пляж. Московский спорт» проводятся самые разные активности: САП-тренировки, зумба, стрейчинг, а также пляжный волейбол, пляжный теннис, тетербол, фрисби.
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