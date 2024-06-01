Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол в ночь на воскресенье, 2 июня, победил ливийца Малика Зинада и защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе.